Stroh wird zu Gold

Die Vorpremiere am Freitag ist gelungen – nun fiebert das Jever-Art-Ensemble im Künstlerforum der Premiere ihres Weihnachtsmärchens am 23. November entgegen. Schon jetzt ist klar: Das Rumpelstilzchen Birgit Walter wird für Müllerstochter Paula Philippsen vor komplett ausverkauftem Haus Stroh zu Gold spinnen. Die Premiere des Weihnachtsmärchens im Lokschuppen ist ausverkauft. Auch für die Aufführung an Heiligabend gibt es bereits keine Karten mehr. Dafür sind aber noch Karten erhältlich für die Aufführungstermine von „Rumpelstilzchen“ an den Sonntagen 1., 8., 15. und 22. Dezember jeweils ab 16 Uhr im Lokschuppen. Karten gibt es für 5 Euro

in der Tourist-Info Jever, in der Buchhandlung am Kirchplatz und in der Buchhandlung Eckermann, Neue Straße 18, außerdem unter

