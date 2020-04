Kirche In Tettens Und Middoge: Puzzle-Menschen bilden hier bald eine lange Kette

Tettens „Auch wenn wir uns gerade nicht sehen … wir gehören ZUSAMMEN“: So lautet das Motto der Kinderaktion der Kirchengemeinden Tettens und Middoge. „Wegen des Corona-Virus’ fehlen uns Kontakte zu unseren Mitmenschen; Kinder vermissen ihre Freunde. Als Zeichen dafür, dass wir uns nicht vergessen und zusammen gehören, können Kinder Puzzle-Menschen basteln“, sagt Pastorin Anna Bernau.

Diese Papp-Menschen können die Kinder sich vom Baum vor der Pastorei in Tettens abpflücken oder die Bastelvorlage auf der Facebookseite der Kirche Tettens ausdrucken und dann bemalen und/oder bebasteln. Danach werden die Figuren in den Briefkasten der Pastorei eingeworfen oder an Anna Bernau, Schmiedestraße 7, geschickt. Die Pastorin puzzelt die kleinen Kunstwerke dann zu einem Großen zusammen; sie ist schon gespannt, wie lang die Menschenkette wird.

Für Erwachsene haben die Kirchengemeinden das Angebot geschaffen, Hoffnungs- Trost- und Segensworte sowie kurze Gottesdienste vom Baum in Tettens und vom Zaun der Middoger Kirche zu pflücken. In Tettens und Middoge läuten täglich um 11 Uhr die Glocken – auch dies ein Zeichen „wir gehören zusammen“.