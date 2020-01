Tettens In der ev. Kirchengemeinde Tettens hat sich 2019 eine Menge getan: Für den Gemeindekirchenrat hat Angelika Eikermann beim Neujahrsempfang in der St. Martins-Kirche einen Rückblick mit Bildern gezeigt: So wurde Pastorin Anna Bernau offiziell ins Amt eingeführt und die langjährige Chorleiterin Magdalene Hinrichs hat aufgehört.

Die Kirchenältesten und Pastorin Bernau hätten im verflossenen Jahr viel bewegt, sagte Eikermann. Sie nannte die Sanierung der Glockenanlage und eine neue Heizungsanlage in der Pastorei, die Sanierung der Südwand der Kirche und die Reparatur der Kirchen-Heizung.

Alle das war nur durch viele Spenden und sparsames Wirtschaften des Kirchenrates möglich. Dafür dankte Angelika Eikermann allen.

Sie bestritt die These, dass Sonntagsgottesdienste unwichtig seien: Die 29 Gottesdienste in Tettens haben im Schnitt gut 70 Personen besucht.

Auch am Neujahrsempfang nahmen viele Tettenser teil – ein Höhepunkt des Gottesdienstes war die Taufe der sieben Monate alten Juna. Pastorin Anna Bernau wandte sich in ihrer Predigt dem Begriff des Glaubens zu und war sicher, dass „alle Dinge möglich sind für den, der glaubt“. Doch zum Glauben gehöre auch der Zweifel. Und der wohne dem Menschen inne.

Im Anschluss an den Gottesdienst tauschten sich die Besucher im Kirchenschiff bei heißen Getränken und leckerem Gebäck aus.