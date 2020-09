Abendkasse bei beiden Konzerten

Varel Für die Konzerte des Vareler Mittwochs Live, die an diesem Freitag und Samstag stattfinden werden, wird es nun doch eine Abendkasse geben. Das teilte das Stadtmarketing mit. Die Abendkassen öffnen jeweils eine Stunde vor Beginn der Konzerte, an diesem Freitag also um 17 Uhr, am Samstag um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Bei der diesjährigen Ausgabe des Vareler Mittwochs unter Corona-Bedingungen treten auf dem Schlackeplatz an der Windallee New Hot Stuff, Mexxis und Die JunX auf.