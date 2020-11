Adventskalender für Varel: Lions verkaufen Kalender am Freitag und Samstag

Varel Weil wegen der neuen Corona-Beschränkungen der Lichterabend in der Vareler Innenstadt in diesem Jahr nicht stattfinden kann, findet auch der Verkauf des beliebten Adventskalenders des Lions Clubs zu anderen Zeitpunkten statt: An diesem Freitag und Samstag werden die Lions zwei Verkaufsstände in der Innenstadt aufbauen, einen auf dem Schlossplatz und einen bei der Rosen-Apotheke. Am Freitag findet der Verkauf von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr statt. Es gelten die Abstandsregeln, die Verkäufer tragen eine Maske und auch die Käufer sollten eine Maske tragen.

Matthias Brauer von den Lions erklärte, man gehe davon aus, dass der Andrang nicht so groß sein werde wie sonst am Lichterabend. Sollten Adventskalender übrig bleiben, werde man weitere Verkaufstage anbieten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen