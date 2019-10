Varel Das Kürbisfest ist eröffnet: Bürgermeister Gerd-Christian Wagner und Varels Mühlenprinzessin Vanessa I. haben gerade den Kürbisstuten angeschnitten und zahlreiche Besucher durften davon kosten. Den riesigen Stuten hatte Bäckermeister Thore Fröllje aus Grabstede gebacken und auch Eckard Klein, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Varel, half mit, die Scheiben mit Butter zu bestreichen. Zahlreiche Gäste probierten den Kürbisstuten. Und vom Kürbis gibt es heute in der Vareler Innenstadt noch allerhand mehr, von der Kürbismarmelade bis zur Kürbissuppe. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr öffnen außerdem die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Der Schlossplatz wird zur großen kulinarischen Meile. Stände mit Leckereien aus Kürbissen sowie Wild, Fisch, Eis, Berlinern, Weinen direkt vom Winzer, Spezialitäten aus der Pfanne und vom Rost gibt es dort. In der gesamten Innenstadt werden Stände mit kreativen Angeboten aufgebaut; es gibt Kränze und Gestecke, Gartendeko und vieles mehr.

Auch viele gemeinnützige Organisationen bauen Stände auf, werben für die gute Sache und bieten Aktionen. So können beim Stand der GPS an der Ecke Drostenstraße kleine Steine bemalt werden. Die Hospizbewegung wird an ihrem Stand beim Kürbisfest den Hospizkalender von Anke Kück verkaufen mit „Vareler Stimmungen“.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Parken in Varel am Wochenende immer kostenlos ist.