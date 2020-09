Aufführungen In Varel: Sie machen den Hafen zur Theaterbühne

Varel Dramatische Szenen spielen sich am Vareler Hafen ab: Das Wasser steigt immer weiter, die Glocken läuten, doch die Katastrophe scheint unaufhaltsam. Kann eine Meerjungfrau den Menschen auf der Insel Arngast helfen, sich vor den Fluten zu retten? Um diese Frage geht es beim Freilichttheaterstück der Theatergruppe „Spielzeit“. Die Schauspieler präsentieren die Premiere am Freitag, 9. Oktober, am Vareler Hafen.

Untergang von Arngast

Mit der Aufführung des Stücks „Wenn auf Arngast die Glocken läuten“ beendet die neu gegründete Theatergruppe „Spielzeit“ die lange schauspielfreie Zeit in Varel: Wegen der Corona-Krise konnte die Niederdeutsche Bühne Varel ihr jüngstes Stück „Leevde, Lust un Lockenwickler“ nie zur Aufführung bringen. Theater war sowohl in Varel als auch in Neuenburg undenkbar, weil die Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise in geschlossenen Räumen als zu hoch eingestuft wurde.

Deswegen geht die Gruppe „Spielzeit“ jetzt neue Wege und ermöglicht Theatergenuss auch in Corona-Zeiten: Am Vareler Hafen wird ein Kutter, der direkt gegenüber des Cafés „To’n Appelboom“ anlegt, zur Bühne. Die Zuschauer können mit Abstand zueinander an Land Platz nehmen und so die Aufführung erleben.

Mit ihrer Kreativität ermöglichen die Theaterfreunde Elke Theesfeld, Günter Brüntje, Christine Meyer und Guido Franz ein ganz neues Theatererlebnis in dieser veranstaltungsarmen Zeit. Dafür hat Günter Brüntje das Stück „Wenn auf Arngast die Glocken läuten“, das auch unter Corona-Bedingungen funktioniert, selbst geschrieben. Arngast war einst eine Insel im Jadebusen, die in einer Sturmflut im Jahre 1904 unterging.

Viele Unterstützer

Die Insel soll, wenn auch unbewohnt und überspült, weiterhin existiert haben. 1909/1910 entstand der Leuchtturm an der Stelle der ursprünglichen Insel Arngast.

Um den Hafen zur Bühne machen zu können, hat sich die Theatergruppe viele Unterstützer und Sponsoren ins Boot geholt, die die Aufführung ermöglichen. Als Sponsoren sind unter anderen Rainer Rädicker vom Zweckverband der Stadt Varel, Yvonne Westerhoff von der Stadt Varel, Harm Wilken und Heiko Schubert von der Interessengemeinschaft Vareler Hafen und die Firma Deharde dabei. Unterstützt wird die Theatergruppe außerdem vom Spijöök, den Musiker Phillip Theesfeld und André Jodanow, von Reiner Ahlers, Berthold Neumann, Stefan Klösgen, Tom und Ines Backermann sowie vom Cafe To’n Appelboom.