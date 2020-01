Varel In ihrer neuen Ausstellung „Ausgesprochen feminin“ zeigt die Galerie Marienlustgarten Bilder und Objekte der Künstlerin Brigitte Frehsee aus Jever. „Im Zentrum der Ausstellung steht die ganze Palette von femininen Gefühlen, die vielleicht eine Vorstellung von dem geben, wie eine Frau sein kann, von weiblicher Seele, Leidenschaft und Zartheit, von Leid und Freude, Tanz, Schönheit und Traum“, heißt es in der Ankündigung. „Oft graziös oder abweisend und ungreifbar – das alles ist Frau. Die Frau mit ihren wunderbaren Fähigkeiten und ihren Schwächen, die manchmal auch niedlich sind.“

Brigitte Frehsee zeigt ihre neuesten Werke, Bilder und Objekte, deren Thema die Frau ist. Die bemalten Holzkuben und Holzsäulen sind in den Rahmen der Ausstellung harmonisch integrierte Kunstobjekte. Auch Porzellankunst ist in der Ausstellung zu sehen.

Die Ausstellung „Ausgesprochen feminin“ beginnt am Sonntag, 9. Februar, um 15.30 und endet am 22. März. Bei der Vernissage wird der Oldenburger Kunstvermittler Dirk Meyer die Einführung halten. Die Galerie Marienlustgarten hat ab Februar donnerstags von 15 bis 19 und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Galerie Marienlustgarten wurde im Oktober 2018 von Wassa Rosin-Bergmann und Thomas Hülse eröffnet. Wassa Rosin-Bergmann wurde in Sankt Petersburg in eine russische Künstlerfamilie hineingeboren. Ihr Vater Solomon Rossine hat sich als expressionistischer Maler in Paris einen Namen gemacht, ihre Mutter hat als Kunstpädagogin gearbeitet. Wassa Rosin-Bergmann ist zu einer renommierten Kunstschule in Sankt Petersburg gegangen.

In ihrer neuen Ausstellung „Ausgesprochen feminin“ zeigt die Galerie Marienlustgarten Bilder und Objekte der Künstlerin Brigitte Frehsee aus Jever. „Im Zentrum der Ausstellung steht die ganze Palette von femininen Gefühlen, die vielleicht eine Vorstellung von dem geben, wie eine Frau sein kann, von weiblicher Seele, Leidenschaft und Zartheit, von Leid und Freude, Tanz, Schönheit und Traum“, heißt es in der Ankündigung. „Oft graziös oder abweisend und ungreifbar – das alles ist Frau. Die Frau mit ihren wunderbaren Fähigkeiten und ihren Schwächen, die manchmal auch niedlich sind.“

Brigitte Frehsee zeigt ihre neuesten Werke, Bilder und Objekte, deren Thema die Frau ist. Die bemalten Holzkuben und Holzsäulen sind in den Rahmen der Ausstellung harmonisch integrierte Kunstobjekte. Auch Porzellankunst ist in der Ausstellung zu sehen.

Die Ausstellung „Ausgesprochen feminin“ beginnt am Sonntag, 9. Februar, um 15.30 und endet am 22. März. Bei der Vernissage wird der Oldenburger Kunstvermittler Dirk Meyer die Einführung halten. Die Galerie Marienlustgarten hat ab Februar donnerstags von 15 bis 19 und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.