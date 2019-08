Varel Vorbeirauschende Landschaften, wie aus dem Zugabteilfenster erfasst: So erscheinen die Fotografien des Berliner Künstlers Bernhard Winkler, die der Kunstraum Varel in einer neuen Ausstellung vorstellt. Gebirgszüge, etwa in „strange landscape 6“, wirken wie in Nebelschleier eingehüllt, das schroffe Gestein wird weich, malerisch, und erinnert an das Sfumato von Leonardo da Vinci.

Auch Assoziationen an ein Erdbeben kommen auf, da einige Formen doppelt und leicht versetzt abgebildet sind und Erschütterungen der Kamera vermuten lassen. Bernhard Winkler setzt die Unschärfe gezielt als Gestaltungsmittel ein und verleiht den abgebildeten Landschaften damit eine unwirkliche Atmosphäre, der Wirklichkeit entrückt.

Die Idee der Bewegungsunschärfe in der Fotografie kommt bei Winkler nicht von ungefähr. 1956 im Emsland geboren, arbeitete er nach dem Studium der Visuellen Kommunikation an der Hochschule der Künste Berlin mehr als 20 Jahre als Kameramann für diverse Kino- und Fernsehproduktionen. Seit 2005 ist er freier Künstler im Bereich Fine-Art Fotografie, in dem er diverse Auszeichnungen erwarb.

„Natürlich habe ich Vorbilder und zwar hauptsächlich in der Malerei“, so Winkler in einem Interview. Neben William Turner ist vor allem der Einfluss von Edward Hopper gut nachzuvollziehen. Mit dem Titel „nighthawk“ spielt der Fotograf sogar auf Hoppers berühmtestes Gemälde an.

Neben Landschaften sind auch Porträts in der Ausstellung vertreten, die im Werk des Künstlers in jüngster Zeit eine größere Bedeutung bekommen haben. Das Experiment mit der Unschärfe gelingt auch hier und verleiht den Abgebildeten eine gewisse Fragilität und Intimität. „Jeder erwartet, dass die Kamera nur einen Sekundenbruchteil einer Sekunde aufzeichnet, aber der Moment danach, nach dem Geräusch des Auslösers, schafft eine kleine Wahrheit“, so Winkler.

Die Ausstellung im Kunstraum Varel ist vom 30. August bis zum 13. Oktober zu sehen. Zur Vernissage am Freitag, 30. August, um 19 Uhr wird der Künstler anwesend sein. Die Einführung hält Tom Gefken, Maler und Gründungsmitglied der Galerie des Westens, Bremen.

Die Galerie Kunstraum im Alten Zollamt am Hafen 1 in Varel ist immer samstags und sonntags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.