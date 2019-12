Varel /Bad Zwischenahn Zu Weihnachten ist für eine Bewohnerin des Hospizes am Wattenmeer in Varel ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Frau F. wünschte sich, noch einmal ein klassisches Konzert insbesondere mit Stücken von Tschaikowsky zu besuchen. Und das war nun auch möglich.

Der Verein Lebenswunsch half dabei. Er organisierte kurzfristig Karten für ein Konzert in Bad Zwischenahn. Auch die Fahrt dorthin wurde flugs auf die Beine gestellt. In Begleitung ihrer Kinder und einer Mitarbeiterin der Hospizbewegung Varel ging es für Frau F. dann von Varel ins Ammerland. „Sie war von dem Konzert begeistert, pfiff fröhlich mit und dirigierte mit den Armen symbolisch das Orchester“, berichtete Hospizsprecheruin Kim Gesine Friedrichs. Der Verein Lebenswunsch erfüllt Menschen zum Lebensende einen speziellen, persönlichen Wunsch.