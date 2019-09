Varel Verschiedene Kulturen treffen sich in diesem Jahr wieder im Jugend- und Vereinshaus Weberei an der Oldenburger Straße in Varel: Dort findet das Begegnungsfest am Sonntag, 29. September, von 11 bis 18 Uhr statt. Es ist bereits das sechste Begegnungsfest in Varel.

Die Veranstalter von der Weberei versprechen: „Es wartet wieder ein interessantes, buntes, abwechslungsreiches Programm auf die Besucher.“ Viele Unterstützer und Mitwirkende aus den Vorjahren seien wieder mit an Bord. Vereine und Gruppen sind beteiligt, es werde verschiedene Essensstände, Feuerspucker, Bühnenprogramm, eine Cafeteria, Musik und Kreativangebote für Kinder geben.

Mit dabei sein wird der Künstler Jürn Cornelius. Mit seinem Bruder Jan zusammen entdeckten die Geschwister die plattdeutsche Sprache für ihre Musik – es entstand das Duo „Jan & Jürn“. Innerhalb kurzer Zeit wurden vier LPs aufgenommen. Jetzt treten die beiden Künstler Solo auf.

Jürn Cornelius gilt als der „ganz andere Liedermacher“. Seine Individualität liegt unter anderem darin, dass er populäre Welthits mit der plattdeutschen Sprache verbindet. Die mit viel Gefühl präsentierten Songs sind vordergründig bekannt – werden jedoch in einer sehr persönlichen Spielweise und Interpretation vorgetragen und damit zu ganz eigenen Werken.

Auch wieder dabei ist die Tanzgruppe „Charizma“. Die orientalische Showtanzgruppe „Charizma“ zeigt klassischen und modernen orientalischen Tanz. Die Tanzgruppe war auch 2018 wieder erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften vertreten. Mit ihren farbenfrohen Kostümen und ihrer Performance auf der Bühne belegten sie den ersten Platz beim Contest „Way to be a Star“ in der Kategorie Oriental und Platz zwei im Contest „Way to be a Star“, Kategorie Folklore, beim Tanzfestival in Hannover für alle Freunde der orientalischen Tanzkunst.