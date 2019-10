Varel Der Adventsmarkt in Varel stand kurz vor dem Aus. Aufgrund einer Finanzspritze von der Stadt und dem Stadtmarketing kann er nun aber doch wie geplant am 30. November auf dem Schlossplatz eröffnet werden. „Die Werbegemeinschaft konnte den Betrag nicht mehr in Gänze übernehmen“, berichtete Insa Jung vom Stadtmarketing in der jüngsten Sitzung des Marktausschusses.

Grund für den finanziellen Engpass sei, dass dem Zusammenschlusses der Einzelhändler in der Vareler Innenstadt die Mitglieder fehlen. „Denn die Filialisten beteiligen sich nicht“, berichtete Insa Jung. Und Mit ihnen fehlen der Werbegemeinschaft die Einnahmen.

Deshalb erging nun die Anfrage an die Stadt auf einen Zuschuss, damit der Adventsmarkt erhalten bleibt. Dem stimmte der Verwaltungsausschuss in einer nichtöffentlichen Sitzung zu. „Das Stadtmarketing wird nun wieder der Veranstalter und die kosten werden dadurch transparenter“, sagte Insa Jung und nannte als Vorteil: „Wir können auf die gesamte Kaufmannschaft zurückgreifen.“

Organisatorisch steht das Programm des diesjährigen Adventsmarktes. „Es wird nur kleine Veränderungen geben“, sagte Insa Jung vom Stadtmarketing. Unter anderem wird das Essensangebot erweitert. „Da war die Werbegemeinschaft immer sehr vorsichtig.“

Einen ersten Höhepunkt erlebt der Adventsmarkt gleich zur Eröffnung am Samstag, 30. November. Er beginnt wie schon in den vergangenen Jahren mit einem Freiluftkonzert – umsonst und draußen. Welche Band spielt, gab Insa Jung indes noch nicht bekannt.

Danach wird der Markt auf dem Schlossplatz jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet sein. Montag und Dienstag sind Ruhetage.

In stilvoll dekorierten Hütten finden die Besucher alles, was das Herz begehrt. Winterliche Kränze, Holz- und Keramikdekoration für die Vorweihnachtszeit, Wollmützen und Schals, Schmuck, Selbstgenähtes und -gebasteltes, Deko, Crêpes, Glühwein und Feuerzangenbowle, Selbstgebackenes, Spezialitäten vom Grill und vieles mehr.