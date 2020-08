Corona-Krise: Kirche setzt aufs Internet

Varel In einem Video-Gottesdienst aus der Schlosskirche in Varel nimmt Pfarrer Tom Brok die ersten Verse der Sprüche Salomos in den Blick. Der Video-Gottesdienst in der Schlosskirche wird am Sonntag, 16. August, auf dem YouTube-Kanal der oldenburgischen Kirche zu sehen sein und wird auch vom Lokalsender Oldenburg Eins ausgestrahlt.

„Oft wurde in der Corona-Krise der Satz gesagt und gepredigt: Gott ist bei Dir. Gott behütet dich.“ So richtig diese Hoffnung sei, so schnell gehe der Satz auch über eine Ausweglosigkeit oder eine große Lebensangst hinweg, kritisierte Pfarrer Tom Brok in seiner Predigt.

Wer vom Virus erfasst werde, fühle sich doch erst einmal von Gott verlassen. „Gott ist kein billiger Sprücheklopfer. Seine Weisheit reicht tiefer: Sie will unser Leben prägen und die gesamte Welt umfassen.“ Das Buch der Sprüche Salomos ziele nicht auf die Oberfläche, sondern „auf unsere innere Haltung, mit der wir das Leben gestalten.“ Dazu gehöre: „Aufmerksam auf Gott. Achtsam auf den anderen. Aufrichtig mit mir selbst. Solche Ehrfurcht vor Gott und dem Leben ist der Anfang aller Weisheit“, sagte Brok.

Musikalisch wird der Gottesdienst in der Schlosskirche gestaltet von Kantor Thomas Meyer-Bauer und einer Schola, die aus Reiner Sasse, Marko Jovanovic und Mattis Hoffman besteht.

Der Gottesdienst in Varel wurde vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen aufgezeichnet. Mit dem Video-Gottesdienst führt die oldenburgische Kirche das Projekt fort, regelmäßig digitale Gottesdienste anzubieten. So sollen Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenzgottesdienste in ihren Gemeinden besuchen können, ein Angebot erhalten, Gottesdienste im Internet oder bei Oeins mitzufeiern.

Die Sendetermine für diesen Gottesdienst auf Oeins sind am kommenden Sonntag, 16. August, um 10 Uhr und nochmals um 14.10 Uhr und um 20 Uhr.