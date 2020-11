Corona-Krise: Kirchen gehen neue Wege

Varel In der Corona-Pandemie müssen sich auch die Kirchen umstellen. Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, bietet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde einen „Espresso-Gottesdienst“ an, der „kraftvoll und kurz“ sein soll – eben wie ein Espresso. Der Gottesdienst mit Pastor Tom Brok soll an diesem Sonntag, 8. November, um 10 Uhr in der Arche in Büppel beginnen.

Gottesdienste finden weiterhin in den Kirchen statt, damit es weiter „Orte der Stärkung“ gibt. Allerdings soll die gemeinsame Zeit überschaubar bleiben – und so sei die Idee zu den Espresso-Gottesdiensten entstanden, so Brok.

Der Ablauf werde aufs Wesentliche reduziert, der Espresso-Gottesdienst etwa 25 Minuten dauern. Es stehen 25 Plätze zur Verfügung. Anstelle einer Predigt gibt es kurze Impulse zum Thema des Sonntags. Der Gottesdienst wird mit Musik vom Blüthner-Flügel begleitet. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln und die Maskenpflicht.

Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius geht unterdessen ins Internet. In den vergangenen Wochen habe man die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Gottesdienste aus der Pfarrkirche künftig auch ins Netz zu übertragen.

Etwa im 14-tägigen Rhythmus sollen vor allem die Vorabendmessen live ins Netz gestreamt werden. Der Link zum Stream wird dauerhaft auf der Website der Kirchengemeinde verankert. Die ersten Termine sind am 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. und am 25.12. um 9.30 Uhr und am 31. Dezember um 18 Uhr. Hier geht es zum Youtube-Kanal der Pfarrei: bit.ly/32iuZyr