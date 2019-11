Varel „Die Firma ist unser Lebenswerk“, erzählten Dora und Peter Macht, ein Vareler Unternehmerehepaar, das heute Diamantene Hochzeit feiert. Vor über 60 Jahren lernte Peter Macht bei einem Tanzabend Dora Gogolin kennen. „Das war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Peter Macht. Da das junge Mädchen bei der Niederdeutschen Bühne Schauspielerin war, waren weitere Treffen aus Zeitgründen selten, also schrieben sich die jungen Leute Briefe.

Dora Gogolin arbeitete als Bürokraft bei Olympia und später bei den Flugtechnischen Werken. Der Maschinenbauer Peter Macht war ebenfalls im Motorenwerk beschäftigt. „Da konnten wir uns dann täglich sehen“, erinnert sich Dora Macht. Bald funkte es richtig zwischen den beiden und am 28. November 1959 wurde auf dem Standesamt in Bockhorn geheiratet, die kirchliche Trauung fand in Neuenburg statt.

Das frisch vermählte Paar wohnte anfangs bei Doras Eltern. Einige Jahre später baute Peter Machts Mutter ein Haus in Varel und nun konnten die jungen Leute dort in die Einliegerwohnung ziehen, bis sie später eine eigene Bleibe in der Moltkestraße fanden. Mittlerweile hatte Peter Macht einen Meisterlehrgang abgeschlossen und als der Bedarf an Dienstleistungen für die Nebenkostenabrechnungen für Mehrfamilienhäuser zunahm, erkannte das Paar seine Chance und gründete am 1. Januar 1982 ein Büro für Wärmemesstechnik.

Er war im Außendiensteinsatz während sie sich, neben den zwei Kindern, um den Innendienst kümmerte. Das im eigenen Wohnhaus eingerichtete Büro erwies sich bald als zu klein und der Firmensitz wurde in die Bahnhofstraße verlegt. Für Hobbys blieb nicht viel Zeit, Dora Macht stand noch manchmal auf der Bühne und beide spielten fast 40 Jahre beim TuS Varel Volleyball. „Manchmal haben wir uns Urlaub gegönnt und bis auf Australien die ganze Welt gesehen“, sagte Peter Macht.

Im Jahr 2005 übernahmen der Sohn und die Schwiegertochter die Firma. „Das ist reibungslos gelaufen, sie führen das im gleichen Stil weiter und die Kunden sind sehr zufrieden“, freut sich das Ehepaar, und erzählte, dass die Firma im kommenden Frühjahr in neue Räume in der Friedrich-Ebert-Straße zieht. Das Ehepaar genießt seinen Ruhestand, Dora Macht liest und sieht gern Krimis, während sich Peter Macht mit dem Computer beschäftigt und dadurch auch Kontakt mit den sieben Enkelkindern hält.