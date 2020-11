Eltern zu Trauerfeier eingeladen

Varel Eine Gedenk- und Trauerfeier mit Eltern, die durch eine Fehlgeburt ihr Kind verloren haben, findet am Sonnabend, 21. November, um 11 Uhr in Varel statt. Sie beginnt mit einer Andacht in der Auferstehungskirche, zu der Eltern aller Konfessionen und unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit eingeladen sind. Im Anschluss wird die Urne der „Frühverlorenen“ auf dem Friedhof beigesetzt.

Auch Eltern, die noch über den früheren Verlust trauern, sind willkommen. Die Andacht wird ökumenisch gestaltet. Die notwendigen Maßnahmen und Vorgaben werden eingehalten. Die Teilnehmer werden gebeten, einen Nasen-Mund-Schutz mitzubringen. Für Fragen steht Pastor Peter Löffel unter Tel. 04451/83765 zur Verfügung.

