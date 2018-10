Varel Tausende von Besuchern lockte die zehnte Auflage der Party der Generationen in Altjührden an. Bereits am frühen Abend begann sich das 2000 Quadratmeter große Zelt neben dem Möbelhaus Maschal mit Feierlaunigen zu füllen. Sie wurden von den Zeremonienmeistern des Radiosenders Antenne, Stefan Wolter und Ralf Burnett, empfangen.

„Die nun zehnjährige Erfolgsgeschichte setzt sich fort“, freute sich Partyorganisatorin Martina Busch vom Möbelhaus. Musik für alle Gerationen brachten „Hot Chocolate“, Sydney Youngblood, „Geier Sturzflug“, das DJ-Team Housedestroyer, „Back Inside und „Atomic Playboys“ auf die Bühne.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt der britischen Band „Hot Chocolate“. Vor dem feiernden und tanzenden Partyvolk präsentierten sie Hits wie „You Sexy Thing“, der in den 80ern im Radio rauf und runter lief. In dem Jahrzehnt feierte die Band ihre größten Erfolge. Aber auch Hits wie „Every 1’s A Winner“, „So You Win Again“, „Put Your Love In Me“ und „No Doubt About It“, die den Discosound der 70er Jahre prägten, waren in Altjührden zu hören.

Die 90er vertrat Sydney Youngblood mit seinen großen Hits „Sit & Wait“ und „If only I could“. Die Bandbreite seines musikalischen Könnens beweis er auch mit Interpretationen von Hits anderer Künstler und präsentierte unter anderem „Purple Rain von Prince.

Auch die „Neue Deutsche Welle“ war bei der Party der Generationen vertreten. Geier Sturzflug brachte mit Hits wie „Bruttosozialprodukt“, „Pure Lust am Leben“ und „Besuchen Sie Europa“ gute Laune unters Partyvolk.

Freunde von House und Electro kamen ebenfalls auf ihre Kosten: Das DJ-Team von den Housedestroyern legte bei der Party der Generationen auf. Eingerahmt wurde das Programm mit Auftritten von den Bands Back Inside und den Atomic Playboys.

Unter den Besuchern waren viele, die der Party von Anfang an die Treue halten: „Nachdem ich vom Erfolg der ersten Party gehört habe, komme ich jedes Jahr hierher“, sagte Nadine Schweer. Und auch ihre Kollegin Maja Martens, die zum ersten Mal bei der Party war, fand’s klasse. „Was die hier auf die Beine stellen ist der Hammer“, sagte Michael Tatje aus Tossens, der bedauerte erst jetzt von der Party der Generationen erfahren zu haben: „Garantiert bin ich nächstes Mal wieder dabei.“

Lange nach Mitternacht übernahmen die Moderatoren vom Radiosender die Bühne und mit Stimmungsmusik, Oldies und aktuellen Schlagern wurde bis zum frühen Morgen gefeiert.