Varel Rund um den Kürbis dreht es sich in Varel wieder am Sonntag, 14. Oktober: Dann findet in der Innenstadt wieder das Kürbisfest statt.

Um 11 Uhr fällt der Startschuss mit dem traditionellen Anschnitt des Kürbisstuten mit dem Vareler Bürgermeister Gerd-Christian Wagner und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Eckhard Klein.

Das Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft als Veranstalter des Kürbisfestes versprechen den Besuchern eine „herbstlich dekorierte Innenstadt“ und ein „tolles Programm“ für jeden Geschmack. Besonders für Kinder werde es in diesem Jahr interessant.

Das Programm im Überblick Das Kürbisfest beginnt am Sonntag, 14. Oktober, um 11 Uhr mit dem Anschnitt des Kürbisstutens. Die Geschäfte in der Vareler Innenstadt laden zum verkaufsoffenen Sonntag und öffnen ab 12 Uhr. Bis 17 Uhr können die Besucher dort einkaufen. Für Kinder wird eine Kürbis-Rallye angeboten, die in der ganzen Innenstadt stattfindet. Zum ersten Mal sind die Strandpiraten beim Kürbisfest dabei. Zudem gibt es eine Hüpfburg und Tanja Aeilts sorgt mit Luftballonfiguren für Hingucker. Beim Gewichtsschätzen kann in diesem Jahr ein Präsentkorb der Fleischerei Neumann gewonnen werden. Parken ist am Wochenende in Varel kostenlos.

Bei der Kürbis-Rallye können sich die Kinder auf die Suche nach mit Buchstaben verzierten Kürbissen in der gesamten Vareler Innenstadt machen und daraus ein Lösungswort zusammensetzen. Für die Gewinner gebe es „wieder viele schöne Überraschungen“.

Erstmals beim Kürbisfest dabei sind in diesem Jahr die Strandpiraten mit ihrer Freibeuter-Station. Dort soll es spannende Abenteuer für die Kleinen geben. Ein besonderer Hingucker sollen außerdem die Luftballonfiguren von Tanja Aeilts für die Kinder sein. Außerdem steht eine Hüpfburg für die Kinder zum Toben bereit.

In diesem Jahr wieder dabei ist das traditionelle Gewichtsschätzen eines Kürbisses. Für den Gewinner steht in diesem Jahr ein Präsentkorb von der Fleischerei Neumann bereit. Als zweiter Preis wartet ein Restaurantgutschein vom Tivoli und auch der Kandidat mit der drittbesten Schätzung kann sich noch über drei Vareler Zehner (Einkaufsgutscheine für die Innenstadt) freuen.

Auch der Schlossplatz soll wieder als Anziehungspunkt beim Kürbisfest dienen. Dort sind nicht nur viele kulinarische Angebote geplant, sondern es werden auch dekorative Dinge für Heim und Garten angeboten. In der gesamten Innenstadt sollen Stände aus allen Bereichen verteilt sein.

Kürbisse in allen Größen und Variationen, Spezialitäten aus der Pfanne und vom Rost, Kürbissuppe, Champignons, Knöllchenpfanne, Wildspezialitäten, Fisch, Äpfel aus dem Alten Land, Kränze und Gestecke, Feuerschalen, Gewürze, Wurstwaren aus dem Glas, Selbstgebackenes, Weine direkt vom Winzer, Marmeladen, Kürbisstuten und mehr sollen Geschmack auf die herbstliche Jahreszeit machen.

Die Veranstalter arbeiten dabei auch mit dem Wunderwerk in Varel zusammen, so dass auch in diesem Jahr wieder viele Kunst- und Hobbyaussteller auf dem Kürbisfest vertreten sein werden.

Der verkaufsoffene Sonntag startet um 12 Uhr und die Geschäftsleute aus Varel werden an diesem Tag bis 17 Uhr geöffnet haben und Herbst- und Wintermode, Schmuck, Kosmetik, Heimtextilien und andere Waren anbieten. Das Parken ist am Wochenende in Varel immer kostenlos.