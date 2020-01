Varel Wohin mit den Klamotten, die man selbst nicht mehr tragen will, die aber zu gut in Schuss sind, um sie einfach wegzuschmeißen? Ein gern genutzter Anlaufpunkt ist da der Flohmarkt „Alles für die Frau“, der vom Arbeitskreis Frauenflohmarkt in der Weberei an der Oldenburger Straße organisiert wird. Seit rund 15 Jahren gibt es den Flohmarkt mittlerweile – und es ist eine echte Erfolgsgeschichte.

Seit etwa zwölf Jahren ist Ute Schmidt dabei. „Angefangen hat das alles mit ein paar Ausstellern und der Idee ,von Frauen für Frauen‘“, sagt sie. Das Ganze erwuchs aus dem Stammtisch der damaligen Gleichstellungsbeauftragten Brigitte Kückens. „Aber mit der Zeit wurde es immer mehr. Mittlerweile können wir gar nicht mehr allen Frauen, die hier verkaufen möchten, einen Platz geben.“ Die Lösung, die die Organisatorinnen dafür gefunden haben, ist einfach: Wer einen Tisch bekommen hat, muss beim nächsten Mal pausieren und kommt nur rein, wenn jemand absagt.

Nachhaltigkeit wichtig

Davon abgesehen, dass man auf dem Flohmarkt das eine oder andere Schnäppchen machen kann, steht auch der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund, sagt Varels Gleichstellungsbeauftragte Bettina Körk, die in diesem Jahr zum ersten Mal beim Frauenflohmarkt dabei war. Auf dem Flohmarkt könne man ein Zeichen gegen „diese völlig verrückte Konsumgesellschaft“ setzen. „Man muss nicht alles wegschmeißen, sondern kann es zum Verkauf anbieten. Und es gibt viele Menschen, die das Angebot auch annehmen“, sagt Bettina Körk.

Auch beim Flohmarkt am vergangenen Sonntag war es in der Weberei wieder voll. Etwa 55 Tische gibt es für den Verkauf in der Halle. Verkaufsinteressentinnen gibt es erheblich mehr. Wer am Sonntag an der Weberei vorbeigefahren ist, hat sicherlich bemerkt, dass nicht nur der Parkplatz der Weberei voll war, sondern auch der Straßenrand mit etlichen Autos vollstand.

Altersmäßig sei bei den Verkäuferinnen und Kundinnen so ziemlich alles von 16 bis 80 Jahren vertreten, sagt Ute Schmidt. Manche Kunden achteten ganz genau darauf, ob bestimmte Verkäuferinnen da sind, erklärt sie. „Die wissen dann genau, dass die die passende Größe haben und steuern die dann gezielt als erste an.“

Neben Einkaufsgelegenheit sei der Flohmarkt vor allem auch noch eines: Treffpunkt. „Hier herrscht immer eine tolle Atmosphäre und man kann bei jedem Wetter einkaufen. Manche kommen auch einfach in die Cafeteria, weil hier während des Flohmarktes immer etwas los ist.“

Neue Anmeldung

Um der Flut an interessierten Verkäuferinnen in Zukunft noch Herr werden zu können, soll sich bei der Anmeldung künftig etwas ändern: Wer dann selbst in der Weberei verkaufen möchte, muss sich dann nicht mehr telefonisch, sondern über das Internet anmelden. „Bei dem Finger-wund-telefonieren kommt Unmut auf“, erklärt Bettina Körk – daher die Umstellung. Das soll schon ab dem nächsten Flohmarkt im April gelten.