Flohmarkt jetzt auf City-Parkplatz

Varel Anders als in den Vorjahren wird der Flohmarkt beim Kramermarkt in diesem Jahr nicht in der Innenstadt, sondern auf dem City-Parkplatz stattfinden. Vorgesehen war der Flohmarkt am Sonntag, 15. September, von 8 bis 11.30 Uhr. Allerdings müssten die Stände dann spätestens bis zum Beginn des verkaufsoffenen Sonntags wieder abgebaut sein, deshalb wandert der Flohmarkt auf den City-Parkplatz. Das Fahrgeschäft „Alpha 1“, das dort stehen sollte, wird an anderer Stelle aufgebaut. Aufbau der Stände ist ab 8 Uhr möglich, der Abbau für 17 Uhr vorgesehen.

Des Weiteren spielt zur Eröffnung des Kramermarkts am Freitag, 13. September, 16 Uhr, die Dudelsackband „Moorland Pipes and Drums“ und begleitet die Ehrengäste beim Marktrundgang.

Eine Änderung gibt es auch beim Musikprogramm im Zelt: Die Band „Funtastic4“ musste ihr Konzert am Kramermarktfreitag um 20.30 Uhr absagen. Stattdessen tritt nun „Stufe 3“ auf.