Hier gilt ab Inzidenz 50 die Maskenpflicht

Varel /Friesland Ab einem Inzidenz-Wert von 50 gilt auf allen Wochenmärkten und Parkplätzen des Groß- und Einzelhandels während der Öffnungszeiten Maskenpflicht. Die Kommunen haben zudem noch eigene Gebiete, in denen die Maskenpflicht gilt.

Varel:Fußgängerzone in der Innenstadt einschließlich Schlossplatz (werktags von 9 bis 18 Uhr). Vareler Hafen (Straße Am Hafen einschließlich Fußweg zum Seglerheim, nur samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr), Wochenmarkt am Neumarktplatz

Dangast: Von der Straße „An der Rennweide“ vom Kurhaus bis zum Weltnaturerbeportal (nur samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr).

Bockhorn:Donnerstags 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt (Marktplatz).

Zetel:Während der Wochenmärkte am Dörpplatz, freitags von 8 bis 12 Uhr und Rondell am Hankenhof, donnerstags von 8 bis 12 Uhr

Jever:Wochenmarkt Kirchplatz Neue Straße, täglich 8 bis 20 Uhr Schlachtstraße, täglich 8 bis 20 Uhr

Schortens:Auf dem Wochenmarkt donnerstags von 6.30 bis 12.30 Uhr

Sande:Während der Wochenmärkte Karl-Marx-Platz in Cäciliengroden Marktplatz Sande

Wangerooge:Derzeit keine Einschränkungen