Gottesdienst nur mit Platzkarte

Varel An Heiligabend wird es in der Vareler Schlosskirche acht Gottesdienste geben – die Plätze sind allerdings wegen der Corona-Pandemie begrenzt. Wer einen der Gottesdienste besuchen will, braucht dafür eine Platzkarte.

Die Platzkarten werden in der Schlosskirche ausgegeben in der Zeit vom 1. Dezember bis zum 16. Dezember jeweils dienstags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr in der Schlosskirche und von 18 bis 20 Uhr im Haus der Jugend, Kirchenstraße 1. Auf den Rückseiten der Platzkarten sind die persönlichen Daten einzutragen. Die Karten müssen ausgefüllt zum Gottesdienst mitgebracht werden. Der Einlass ist nur mit Karte möglich, damit die Vorsichtsmaßnahmen gewährleistet werden können.

Die Gottesdienste am Heiligen Abend in der Schlosskirche: 12.30 Uhr, 13.45 Uhr und 15 Uhr mit Krippenspiel, Pastor Kubatta und Team; 16.30 Uhr, 18 Uhr und 19.30 Uhr Christvesper, Pastor Strobel; 21 Uhr Christmette, Pastorin i. R. Oßwald; 22.30 Uhr Christmette, Pastor Brok

