Varel „Am liebsten würde ich auf dem Tisch tanzen“, sagt Herta Onken. Sie freut sich sehr auf ihre heutige Geburtstagsfeier. „Mit 91 habe ich mich noch wie 19 gefühlt“, scherzte die fröhliche und rüstige Seniorin. Aber das sei nun vorbei. An diesem Freitag feiert sie ihren 100. Geburtstag.

Am 15. Juni 1919 erblickte Herta Katmann in Astederfeld das Licht der Welt und wuchs mit neun Geschwistern auf. Sie besuchte die dortige Schule und half nachmittags oft dem Vater, der im Moor arbeitete. „Ich bin eine Moorbutsche“, sagt sie, denn sie lud den Torf mit auf die Loren und freute sich, wenn sie darauf mitfahren durfte. Später brachte sie auch selbst mit Pferd und Wagen das Brennmaterial in die Grabsteder Ziegelei.

Nach der Schulzeit arbeitete Herta Katmann in einer Molkerei. „Dort hatte ich Unterkunft und Verpflegung, aber bekam nur drei Mark – im Monat.“ Sie schaute sich deshalb nach einer besser bezahlten Arbeit um. Die fand sie bei einem Bauer. „Dort musste ich Großknecht spielen und war Mädchen für alles“, erinnert sie sich.

Zur Kriegszeit wurde Herta Katmann dienstverpflichtet, musste in Mariensiel Munitionsbeutel nähen und an Flugzeugpropellern feilen. „Wenn der Flieger abstürzt, bin ich Schuld“, dachte sie damals oft. Untergebracht war sie mit zehn Mädchen in einem Zimmer. „Natürlich hatten wir jungen Dinger auch unseren Spaß, ich hab den Mädels oft Zöpfe geflochten und manchmal haben wir Steckrüben und Wurzeln vom Acker geklaut“, erzählte sie über die „schwere Zeit“.

Nach dem Krieg lernte sie beim Tanz in Zetel den Flüchtlingsjungen Paul aus Schlesien kennen und lieben. 1949 heirateten die beiden und bauten sich in Astederfeld ein Haus. Während er in den Motorenwerken arbeitete, kümmerte sie sich um die beiden Kinder und half bei Bauern aus. 1968 zog Herta Onken zu ihrem zweiten Mann, der ebenfalls Paul hieß, nach Varel.

Die Jubilarin ist gern mit dem Mofa durch die Gegend gedüst, war leidenschaftlicher Motorrad-Sozius, verbrachte einige Urlaube am Bodensee und spielt gern Gesellschaftsspiele mit der Familie und Freunden. Im Fernsehen schaut sie gern Rätsel- und Musiksendungen.

Herta Onken wohnt noch in ihrem eigenen Haus in Varel. Bis vor wenigen Jahren versorgte sie sich selbst, heute stehen ihr Helferinnen zur Seite. Ab und zu streift sie mit dem Rollator durch ihren Garten und ist zufrieden mit sich und dem Leben.

Ihr Geheimnis für ein langes Leben lautet: „Immer fröhlich sein und nie den Kopf hängen lassen.“ Heute freut sich Herta Onken auf ihre große Geburtstagsfeier, mit den beiden Kindern, zwei Enkeln und zwei Urenkeln und auf ein Gläschen Eierlikör.