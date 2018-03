Varel /Jever Der Löwe verbindet Friesland – das niederländische und das niedersächsische: „Es ist schön, dass wir etwas zur Europäischen Kulturhauptstadt, der Stadt Leeuwarden, beitragen können“, freut sich Anke Kreye, Präsidentin des Rotary-Clubs Jever-Jeverland: Diedel Klöver, Schrott- und Schweißkünstler aus Varel-Rallenbüschen, wurde ausgewählt, Friesland in Europas Kulturhauptstadt künstlerisch zu vertreten.

Iepen Minskip – offene gemeinschaft Iepen Mienskip – offene Gemeinschaft – ist das Motto der europäischen Kulturhauptstadt Leeuwarden. Dahinter steht das Ziel, Chancen zu erkennen und auf neue Erkenntnisse zu reagieren, indem man flexibel ist, sich anpasst und sich dennoch selbst treu bleibt. Die Kulturhauptstadt verweist dabei auf die Geschichte der Friesen: Seit dem Mittelalter, als sie die „Friesische Freiheit“ durchsetzten, wahren sie ihre Identität und sind zugleich weltoffen. Diedel Klöver wird vom 4. bis 24. Juni in Leeuwarden arbeiten und leben, um aus Schrott ein Projekt zu gestalten, dass die Verbindung zwischen der niederländischen und deutschen Region Friesland aufzeigt. Das Projekt heißt „Artist in Residence – Iepen Mienskip“ (offene Gemeinschaft). Vom 20. bis 24. Juni werden alle elf Künstler aus Friesland, Malta, Slowenien, Mazedonien, Dominikanischer Republik, Frankreich und den Niederlanden ihre Ateliers öffnen, die durch einen Künstler-Rundgang verbunden sind. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterwww.friesland.nl/de/kulturhauptstad-2018/

Schon seit Jahren pflegt der Rotary-Club Jever-Jeverland eine intensive Freundschaft zum Rotary-Club Leeuwarden-Nijehove. Bereits 2016 hatten die Niederländer die Jeverländer gebeten, einen Künstler zu benennen, der sich an einem internationalen Kulturprojekt der vier Leeuwarder Rotary-Clubs beteiligt.

Rotarier Volker Schiersch brachte Diedel Klöver ins Gespräch – und der wurde von der Jury angenommen: Klöver wird nun neben zehn weiteren internationalen Künstlern drei Wochen lang in Leeuwarden arbeiten. Das ist eine große Ehre für Diedel Klöver, aber auch für den Rotary-Club Jever-Jeverland, „denn nun werden wir ein kleiner Teil des großen Programms in Europas Kulturhauptstadt 2018“, betonte Anke Kreye.

Diedel Klöver wird vom 4. bis 24. Juni in Leeuwarden arbeiten und leben, um aus Schrott eine Skulptur zu gestalten, die die Verbindung zwischen der niederländischen und deutschen Region Friesland aufzeigt.

Bei einem Besuch der Rotarier aus Leeuwarden und dem Jeverland stellte der Künstler jetzt seine Ideen vor. „Im Wappen der Stadt Leeuwarden ist ein Löwe. Im Wappen des Landkreises Friesland befindet sich auch ein Löwe. In beiden Regionen wird leidenschaftlich gern Fahrrad gefahren. Was liegt also näher, wenn ich aus alten Stahlfahrrädern einen Löwen schweiße als Symbol der Verbindungen, der Gemeinsamkeiten, der Weltoffenheit und der Freiheit beider Regionen. Denn Löwen und Fahrräder stehen sowohl für das niederländische als auch für das deutsche Friesland“, sagt Diedel Klöver. Die benötigten Stahlfahrräder werden zurzeit in Jever und Leeuwarden gesammelt.

Den Besuch in Rallenbüschen nutzten die Rotarier aus dem Jeverland und aus Leeuwarden zum Rundgang durch den Skulpturengarten „Yard Art“ und für eine Kunstpfad-Führung.