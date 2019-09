Varel Das Watt-en-Schlick-Fest ist erneut für den „Helga!-“Award nominiert worden – in diesem Jahr in der Kategorie „Größtes Glück für den kleinen Geldbeutel“. Eine Jury kürt an diesem Donnerstag beim Festakt während des Reeperbahnfestivals in Hamburg den Sieger. Bei der diesjährigen Publikums-Abstimmung in der Kategorie „Bestes Festival“ schaffte es das WES nicht auf die Shortlist.

„Wieder mit dabei zu sein ist einfach irre“, freut sich Festivalleiter Till Krägeloh. Erneut hat sich das Musik- und Kulturfest bei den Experten etabliert und sich gegen deutlich namhaftere Konkurrenz durchgesetzt. Unter anderem hat es das Hurricane-Festival in Scheeßel diesmal zu keiner Nominierung in den verschiedenen Kategorien geschafft.

Dass es zur Nominierung gerade in der Kategorie „Größtes Glück für den kleinen Geldbeutel“ gelangt hat, freut Till Krägeloh besonders. „Das spiegelt genau unsere Philosophie wider“, sagt er. Denn Nachhaltigkeit auch zu günstigen Preisen ist eines der Credos, das das Watt-en-Schlick-Fest aussendet. So haben unter anderem Kinder bis 14 Jahren freien Eintritt. „Und wir achten auf möglichst erschwingliche Preise.“