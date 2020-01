Varel „Wer braucht schon einen Mann?“, wird das neue Prinzenpaar der KG Waterkant in seiner Rede beim bunten Abend am kommenden Sonnabend fragen. Saskia I. und Sianca I. jedenfalls nicht. Die beiden Frauen bilden das neue Prinzenpaar der Karnevalsgemeinschaft und kommen ohne Prinzen aus. Erstmals in der Geschichte der KG Waterkant bilden zwei Frauen das Prinzenpaar.

Das Zepter, das der Karnevalsprinz als Zeichen der Würde und Macht trägt, bleibt in dieser Session in der Kiste. Stattdessen musste Karnevalspräsidentin Gudrun Uhr ein weiteres Diadem nachordern.

Aber an Würde und Macht wird es den beiden Prinzessinnen nicht fehlen, sind sich Saskia Janßen und Sianca Tjarks sicher. „Ich habe immer schon gesagt, ,ich bin eine Prinzessin’, und jetzt trifft es tatsächlich zu“, freut sich Saskia Janßen über ihr neues Amt.

Die 33-Jährige sozialpädagogische Angestellte ist wie auch Sianca Tjarks, die denselben Beruf lernt, durch Zufall Prinzessin geworden. Bei der Saisoneröffnung im November waren beide nur dabei, um ihr Patenkind beziehungsweise Schwester zu begleiten. Als die Frage aufkam, wer die KG Waterkant als Prinzenpaar durch die närrische Saison führt, wurden beide unabhängig voneinander vorgeschlagen – und beide sagten kurzerhand zu.

„Jede Frau möchte doch mal Prinzessin sein“, sind sich beide einig und freuen sich auf die Herausforderung. Ihre beiden Partner hatten keine Lust, in ein Prinzenkostüm zu schlüpfen, und so wird es in diesem Jahr Frauenpower an der Spitze der KG Waterkant geben. Und das in Rot. Saskia I. und Sianca I. haben sich für Partnerlook entschieden. Sie werden beide rote Abendkleider bei ihren Auftritten tragen.

Ihren ersten großen Auftritt haben sie am Samstag beim bunten Abend, wo sie die Gäste begrüßen und Orden verteilen werden. Im Januar geht es noch zum Karnevalsverein nach Wiefelstede und nach Wilhelmshaven, wo in diesem Jahr ebenfalls zwei Frauen die Narren anführen werden. Im Februar geht es zu einem befreundeten Karnevalsverein in Österreich, bevor am 22. Februar der Höhepunkt der Karnevalssaison ansteht, der große Umzug.

„Unser Prinzessinnenwagen wird sehr stylisch“, haben sich Saskia I. und Sianca I. vorgenommen. Beim Bau des Umzugswagens können sie auf Unterstützung aus dem Verein zählen.

