Varel Was man alles aus einer Ukulele, also einer ganz kleinen Gitarre mit vier Saiten, herausholen kann, weiß Philipp Theesfeld ganz genau. Gemeinsam mit Andre Jodanow, der ihm am Schlagzeug begleitet, will er es auch an diesem Samstag, 19. Oktober, in der Weberei beweisen. Dann vertritt er die Farben der KG Waterkant beim 36. Gesangs- und Schlagerwettbewerb des Karneval-Verbandes Niedersachsen in Varel.

Los geht es um 19 Uhr. Erwartet werden Gäste aus ganz Niedersachsen. Alle musikbegeisterten Nicht-Karnevalisten sind aber ebenfalls eingeladen. Kartenreservierungen sind möglich bei der KG Waterkant unter Tel. 04451/6610.

Ausrichten darf den Gesangswettbewerb in diesem Jahr die Karnevalsgemeinschaft Waterkant. „Wir hatten uns zuvor darum beworben“, sagt die Präsidentin Gudrun Uhr. Der Gesangs- und Schlagerwettbewerb findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt.

Auf der Bühne werden einige musikalische Karnevalsfans stehen. Eine Jury bewertet die Beiträge. Die Lieder sollten karnevalsbezogen sein und auf deutsch gesungen werden. Ein entsprechendes Programm haben Philipp Theesfeld und Andre Jodanow in den vergangenen Wochen einstudiert. Bereits beim Bunten Abend der KG Waterkant im Januar diesen Jahres zeigten sie ihr Können und wurden für ihren Auftritt im Tivoli vom Publikum mit einer „Applaus-Rakete“ belohnt.

Es gibt auch einen Jugendwettbewerb. In dem sind deutsche Texte allerdings nicht vorgeschrieben. Am Ende werden die Sieger gekürt.

Zwar beginnt mit dem musikalischen Wettkampf die Karnevalssession in Varel. Auf die närrischen Insignien, und vor allem den Gruß „Ahoi!“ müssen Karnevalisten aber noch verzichten. Dieser darf erst nach der offiziellen Eröffnet am Samstag, 16. November, um 15.11 Uhr im Tivoli gerufen werden. „Ich hoffe, ich kann mich zusammenreißen und rufe nicht aus Gewohnheit ,Ahoi!‘“, sagt Gudrun Uhr, die den Gesangs- und Schlagerwettbewerb am Samstag eröffnen und die Gäste begrüßen wird.