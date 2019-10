Varel Erstmals war die Karnevalsgemeinschaft Waterkant am Wochenende Ausrichter des Gesangs- und Schlagerwettbewerbs des Karnevalverbands Niedersachsen, der in diesem Jahr zum 36. Mal veranstaltet wurde. In der bunt geschmückten Webereihalle traten über 50 Akteure aus ganz Norddeutschland auf.

Bereits am Nachmittag probten die Interpreten und es wurden die Startplätze ausgelost. Am Abend begann nach der Begrüßung durch die Präsidentin der KG Waterkant, Gudrun Uhr, und dem Präsidenten des Karnevalsverbandes Niedersachsen Karl-Heinz Thum das Programm.

In verschiedenen Kategorien wurden die besten Sänger und Gesangsgruppen ermittelt. Neben einem Jugendwettbewerb waren Lieder in den Kategorien „bekannte Melodie und bekannter Text“ sowie „bekannte Melodie und eigener Text“ zu hören.

So gaben beispielsweise die „Wattweiber“ von der Fastnachtsgesellschaft „Schlicktown“ aus Wilhelmshaven einen neuen Text für die Melodie von „Mädchen, Mädchen“ zum Besten und verlegten mit einem zweiten Lied das „Paradies“ kurzerhand auf die Insel Norderney. Lukas Kampeling vom Papenburger Carneval-Verein erläuterte: „Wir sehen zwar aus wie ein Shantychor, singen aber selbst komponierte und gedichtete Lieder.“ Die Jungs in den Seemannshemden waren mit ihrem Lied „Nimm’ die Beine in die Hand“ in der Weberei zu hören.

Für einen Vareler Musikbeitrag hatte die KG Waterkant den singenden Philipp Theesfeld mit seiner Gitarre angeheuert, er wurde von Andre Jordanow am Schlagzeug begleitet. Beide brachten erst „An guten Tagen“ auf die Bühne und bei ihrem zweiten Lied „Moin, Moin, Moin“, der inoffiziellen Varel-Hymne, wurden sie von einem großen Chor des Tresenpersonals begleitet. Denn für die Bewirtung der Gäste sorgten die Prinzen- und Matrosengarde der KG Waterkant.

Eine Jury bewertete die Auftritte nach gesanglicher Darbietung und dem karnevalistischem Wert. Nach dem Wettbewerb feierten die Mitglieder der befreundeten Karnevalsvereine und freuen sich auf die bevorstehende närrische Zeit. Die beginnt bekanntlich am 11.11. um 11.11 Uhr.