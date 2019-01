So geht es weiter

Am Sonntag, 24. Februar, steht die Kinderfaschingsparty in der Weberei an der Oldenburger Straße an. Beginn ist um 15.11 Uhr. Es gibt eine Tombola. Am Dienstag, 12. Februar, findet um 19.30 Uhr im Tivoli an der Windallee ein Informationsabend zum Karnevalsumzug statt. Am Samstag, 2. März, beginnt um 13.11 Uhr in Dangastermoor der Karnevalsumzug. Am Mittwoch, 6. März, endet die närrische Zeit mit dem traditionellen Heringsessen in Dangastermoor um 19.11 Uhr.