Varel In Varel sind wieder die Narren los: 62 Gruppen beteiligten sich am Samstagnachmittag am großen Umzug der Karnevalsgemeinschaft „Waterkant“. Vom Brauhaus-Hotel in Dangastermoor Zug der bunte Lindwurm mit zahlreichen Motivwagen und Fußgruppen, Musikgruppen und Tanzgarden zum Schlossplatz in die Innenstadt.

Dort überreichte Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner dem Prinzenpaar symbolisch den Rathausschlüssel. Danach ging es zurück nach Dangastermoor. Bis zum Aschermittwoch haben nun die Karnevalisten das Sagen.