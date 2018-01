Varel - Einige hundert Kinder und Erwachsene haben am Sonntag ausgelassen Kinderfasching im Jugend- und Vereinshaus Weberei in Varel gefeiert. Die Karnevalsgemeinschaft Waterkant vollbrachte dabei eine dekorative Großtat: Der nüchtern-graue Saal der alten Weberei wurde farbenfroh geschmückt, so dass die Wände bunt schillerten. Erstmals wurden für die Wandgestaltung beim Kinderfasching bunte, wiederverwendbare Dekostoffe eingesetzt, dadurch konnten jede Menge Papierschlangen eingespart werden.

Für die Versorgung der zahlreichen Gäste hatten die Mütter der Gardenkinder viel Kuchen gebacken und Kaffee gekocht. Leider konnte Kinderprinzessin Pia I. das närrische Volk nicht begrüßen, sie lag krank im Bett. Aber ihre Hofdamen Alina und Jasmin vertraten sie würdig. Dabei bekamen sie Unterstützung von Mövi und Robby, die durch das Programm führten.

Mit Tänzen der Mini- und der Kindergarde begann das närrische Treiben. Für Musik sorgte DJ Bärnd. Höhepunkt war der Besuch von Zauberer Pat-Trick, der den kleinen Narren einen unvergesslichen Nachmittag bescherte.