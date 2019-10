Varel Die Gläubigen sitzen auf den eigens dafür geschaffenen Bänken der Brot- und Wein-Seite vor dem Altar und empfangen das Sakrament. Dazu erklingt Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ein Gottesdienst wie vor 400 Jahren wird am Sonntag ab 10 Uhr in der Schlosskirche in Varel gefeiert. Er ist der Auftakt des ersten „Münstermann-Sonntags“ im Oldenburger Land.

Am Sonntag findet die erste Mitgliederversammlung der vor einem Jahr ins Leben gerufenen Ludwig-Münstermann-Gesellschaft in Varel statt. Der Sonntag vor dem Reformationsfest soll künftig fester Termin der Jahresversammlungen sein.

Der „Münstermann-Sonntag“ wird in diesem Jahr mit einem Gottesdienst in der Schlosskirche St.-Petri in Varel eröffnet. Damit soll an den 400. Todestag des Grafen Anton II. von Delmenhorst erinnert werden. Er starb am 25. Oktober 1619. Anton II. ließ zusammen mit seiner Gemahlin Sibylle-Elisabeth die Kirche seiner Residenz in Varel auf einzigartige Weise von Ludwig Münstermann ausstatten.

Aus dieser Zeit erklingen im Gottesdienst am Sonntag Motetten von Heinrich Schütz, gesungen vom Kammerchor Varel unter Leitung von Kantorin Dorothee Bauer, und Orgelmusik von Johann Peterszon Sweelinck, gespielt vom Kantor Thomas Meyer-Bauer.

Die Jahresversammlung der Ludwig-Münstermann-Gesellschaft findet ab 12 Uhr im Gemeindehaus an der Schlosskirche statt. Sie dient dem Informationsaustausch zwischen dem gewählten Vorstand und den inzwischen beigetretenen Mitgliedern. Es geht um die aktuelle Arbeit, die Wünsche der Mitglieder und die künftigen Planungen der Gesellschaft.

Auch die Frage, ob Graf Anton II. dem Bildhauer Ludwig Münstermann im Jahre 1618 als Dank für die Fertigstellung seiner überwältigenden Ausstattung der Schlosskirche ein Haus in Varel geschenkt hat, wird Thema sein.

Die Buchhandlung Isensee hält einen Büchertisch mit Büchern zum Thema bereit. Drei Mitglieder der Ludwig-Münstermann-Gesellschaft sind zugleich Autoren des Verlages und werden ihre Bücher signieren.