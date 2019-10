Varel Künftig liegt die Entscheidung über die Verteilung und Besetzung der Pfarrstellen im Kirchenkreis. Die Synode des Kirchenkreises Friesland-Wilhelmshaven hat am Samstag in Obenstrohe mit großer Mehrheit einen entsprechenden Beschluss gefasst. Zukünftig ist der Kirchenkreis in fünf Regionen aufgeteilt, die verstärkt miteinander die Zukunft gestalten.

Vertreter der Kreissynode Zwölf Vertreter schickt die Kreissynode in die oldenburgische Synode, die sich im Januar 2020 konstituiert: Sönke Carstens, Bockhorn; Dörthe Hobbie, Varel; Philipp Hoffmann, Varel; Manfred Pfaus, Accum; Rüdiger Schaarschmidt, Wilhelmshaven Christus-Garnison; Christiane Stückemann, Bant; Jutta Wilhelms, Schortens; Marion Winkel-Fiedelak, Wilhelmshaven Christus-Garnison; Pfarrer David Seibel, Schortens; Pfarrerin Anke Stalling, Bant; Pfarrer Kai Wessels, Fedderwardergroden; Pfarrer Edgar Rebbe, Varel.

Das bedeutet eine stärkere Zusammenarbeit der jeweils benachbarten Kirchengemeinden. Folgende Regionen wurden festgelegt: Friesische Wehde, Varel, Sande-Schortens, Wilhelmshaven, Jever-Wangerland. Für die Insel Wangerooge ergibt sich eine Sonderregelung, die die oldenburgische Synode noch auf den Weg bringen muss. Die Kooperation in den Regionen soll alle Bereiche des gemeindlichen Lebens umfassen wie beispielsweise die regelmäßigen Gottesdienste, die Konfirmandenarbeit und auch die Arbeit der Kindertagesstätten.

Ein Grund für die Veränderung ist die demografische Entwicklung, die in den nächsten Jahren zu einer Verringerung der Zahl evangelischer Christen auch im Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven führen wird. Dementsprechend wird auch die Zahl der Pfarrstellen bis 2030 angepasst. Bis dahin sollen noch 27, 5 Pfarrstellen für den Gemeindedienst vorgesehen sein, einschließlich des Kreispfarrers.

Den Beschlüssen vorausgegangen war eine intensive Diskussion um das Bild von Kirche und Gemeinde. „Dabei war eine große Bereitschaft spürbar, künftig mehr aufeinander zuzugehen und Arbeitsbereiche gemeinsam anzugehen“, sagte Pastor Frank Morgenstern.

Am Vormittag mussten die Delegierten einen Wahlmarathon über sich ergehen lassen. Im Ergebnis schickt die Kreissynode zwölf Vertreter in die oldenburgische Synode, die sich im Januar 2020 konstituiert. Damit stellt der Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven ein Fünftel der Delegierten der 49. Synode der Oldenburgischen Kirche.

„Läuft bei uns?“ Diese rhetorische Frage stellte Kreispfarrer Christian Scheuer am Beginn seines Berichts über das letzte Jahr und bejahte sie sofort. Tatsächlich sei der Kirchenkreis nach der Neuaufstellung in der konstituierenden Kreissynode im Februar wieder gut ins Laufen gekommen. „Wir haben den Veränderungsexpress miteinander in Rollen bekommen“, sagte Scheuer und ergänzte: „Doch manchmal ist zur Überbrückung ein Schienenersatzverkehr notwendig.“

Nach seiner Auffassung muss sich auch die Kirche von alten Lasten und Gewohnheiten befreien und herausfinden, wo, mit wem und wie es sich lohnt, sich als Kirche Jesu Christi in dieser Zeit neu zu erfinden und zu verorten.

In ihrem Grußwort sagte die neue Oberkirchenrätin Gudrun Mawick, dass sie immer wieder beeindruckt auf die Entwicklungen im Kirchenkreis an der Küste blicke: „Nachbarinnen und Nachbarn kommen in Gespräche, für die es vorher nicht unbedingt Anlässe gab.“

Zum Abschluss der Synode stellte Christian Scheuer fest, dass der Veränderungsexpress Fahrt aufgenommen hat und ein gutes Ziel im Blick hat.