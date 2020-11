Kirche: Konfessionen feiern gemeinsam Reformationstag

Varel Zum dritten Mal hatten die christlichen Kirchen im Oldenburger Land anlässlich des Reformationstages am 31. Oktober zu einer zentralen ökumenischen Veranstaltung eingeladen. Der Reformationstag steht in Niedersachsen unter dem Motto: „Reformation neu feiern“. In immer wechselnden Gemeinden feiern die Christen – ob baptistisch, evangelisch-lutherisch, neuapostolisch oder römisch-katholisch – gemeinsam – dieses Mal in der Schlosskirche zu Varel.

„Die Reformation vor über 500 Jahren hat die ganze Welt und alle Kirchen verändert“ betonte Bischof Thomas Adomeit von der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg in seiner Begrüßung. Heute sind die christlichen Kirchen und Gemeinschaften bestrebt, sich weiterzuentwickeln, so dass Trennendes überwunden wird und man gemeinsam zur Einheit im Glauben und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangt.

Bei dem Gottesdienst wurde deutlich, dass das Miteinander und die Verständigung zwischen religiösen Denkweisen im Vordergrund steht und es wurde ein Zeichen gesetzt, dass alle Weltanschauungen und Religionen sich achten sollten. In kurzen Statements beschrieben Mitglieder der verschiedenen Konfessionen, was es für sie bedeutet, als Christin, als Christ in dieser Welt zu leben, wie „den Mund gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt aufmachen“, „Ein fester Glaube sei weder unbeweglich oder starr“, „Darauf verzichten zu können, um jeden Preis der Schnellste, der Tollste, der Beste sein zu müssen“ oder auch „Die christliche Liebe sei davon geleitet, dass man von Bedeutung ist für die Mitwelt, für das soziale Gefüge, in dem man sich bewegt.“

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur wenige Menschen am Gottesdienst teilnehmen. Darum wurde er live im Internet übertragen. Der Mitschnitt dieser ökumenischen Veranstaltung ist weiterhin unter www.kirche-oldenburg.de/reformationstag zu sehen.