Varel Eva Fröbe-Schad konzertierte jetzt an der großen Schuke-Orgel in der Vareler Schlosskirche. Ihre Interpretation von Werken aus drei Jahrhunderten ermöglichte es den Gästen, beinahe die komplette Palette der Klangfarben, die das bedeutende Instrument bereithält, zu hören.

Mit prächtigen Klängen eröffnete Dieterich Buxtehudes Praeludium in e-moll den musikalischen Abend. Dieterich Buxtehude verbrachte den wichtigsten Teil seines Musikerlebens als Organist an der St.-Marien-Kirche in Lübeck. Dort besuchte ihn der junge Johann Sebastian Bach, weil er von dem großen Musiker lernen wollte.

Auf der Schuke-Orgel erklang dieses Stück auf eine ganz besondere Art und Weise: Bei dieser Orgel gibt es einige Stimmen, die der Organist nur mit den Füßen spielt. Dafür hat das im barocken norddeutschen Orgelbaustil geschaffene Instrument großartig ausgebaute Pedalwerke. Sie bewirken, dass norddeutsche Organisten Passagen mit zwei Füßen spielen, die anderswo nur mit den Händen, also mit zehn Fingern realisiert werden. Die tänzerische Gigue am Ende des Praeludiums in e-moll von Dieterich Buxtehude ist eines der atemberaubendsten Beispiele dieser beeindruckenden Kunst.

Johann Sebastian Bach hat diese Art, das Pedal zu spielen, übernommen und stellt unter anderem damit allerhöchste Anforderungen an die Interpreten seiner Orgelmusik.

Aus der Feder des Thomaskantors erklangen das Concerto in a-moll und der Orgelchoral „In dir ist Freude“, von Eva Fröbe-Schad mit souveräner Technik dargestellt.

Mit Werken von Johann Christian Kittel und Johann Christian Heinrich Rink erklangen schließlich attraktive Kompositionen, geschaffen von Musikern, die Bach nachfolgten. So spannte das Programm des Abends einen Bogen vom Barock über den empfindsamen Stil und der Klassik bis hin zur Orgelmusik der romantischen Epoche. Drei selten zu hörende Werke für Orgel beziehungsweise für Pedalflügel von Robert Schumann bildeten den Höhepunkt des zweiten Teils des kurzweiligen Konzertabends.

Eva Fröbe-Schad agierte als routiniert-virtuose Interpretin, das Publikum dankte mit anhaltendem Beifall.