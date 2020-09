Konzert: Hier kommt das Bier im Karren

Varel Die Sonderedition des Vareler Mittwoch Live am Wochenende sorgte für Freude bei den Besuchern und den Musikern. Als Ersatz für die coronabedingt ausgefallenen Sommerkonzerte mittwochs auf dem Schlossplatz organisierte das Stadtmarketing ein Musikwochenende auf dem Schlackeplatz an der Windallee. Dort konnten die aktuellen Sicherheitsauflagen erfüllt werden.

Karre voller Getränke

Am Freitagabend traten „New Hot Stuff“ und „Mexxis“ auf, am Samstagabend gab es Musik von „Die JunX“. Das geplante Sonntagskonzert war wegen mangelnder Nachfrage abgesagt worden. Für die Bewirtung der Besucher sorgten die Strandpiraten mit einer beleuchteten Getränkekarre, die durch die Reihen gerollt wurde. Gegen die abendliche Kühle halfen sich die Besucher mit heftigem Beifallklatschen.

Bassist Frank Holzenkämpfer erzählte hocherfreut, dass dies für die Band Mexxis der erste Auftritt seit Februar war. „Das tut uns und dem Publikum gut“ meinte der Hobbymusiker aus Ostfriesland. Peter Wohler von New Hot Stuff freute sich, endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen: „Das ist unser fünfter Auftritt in diesem Jahr.“

Für die Profimusiker von Die JunX bringen die Liveauftritte rund 90 Prozent des Einkommens. „Diesen August sind 20 Auftritte weggefallen“, sagte Musiker Gunnar Schmidt aus Hamburg. „Wir haben Nebenjobs gemacht, um Geld reinzukriegen“, erzählt er und freut sich, dass es nun wieder langsam losgeht. In der Coronapause wurde einiges Neues im Studio gemacht. „Doch wir müssen live probieren, ob es beim Publikum ankommt.“

Schwierige Zeiten

Ebenso sind fast alle Aufträge der LDD-Veranstaltungstechnik weggebrochen, die für die Veranstaltung die Bühne, samt Licht- und Tontechnik bereitstellten. Die Hauptsaison für Freiluftkonzerte ist von März bis September. Alle, die davon leben, schauen weiterhin ungewiss in die Zukunft.

Nicht nur die Künstler, sondern auch die Besucher waren froh, dass wieder etwas stattfindet. „Schön, dass in Varel mal was los ist“, fanden die Besucher Sylke und Thomas Wächter. „Das ist super organisiert“, meinten die Stammgäste beim Mittwoch Live auf dem Schlossplatz. „Es fällt schwer, still zu sitzen“, sagte Tanja Umland aus Buxtehude, die mit ihren Freundinnen extra zum Auftritt der „JunX“ nach Varel gefahren ist. „Ich fühle mich in alte Zeiten zurückversetzt“, sagte Wolfgang Hespe, der selbst einmal in der Eiche in Obenstrohe am Schlagzeug gesessen hat und diesen Montag seinen 74. Geburtstag feiert.

An beiden Abenden besuchte Susanne Mietzner die Veranstaltung, „Das ist hier gut gelöst, das Getränkemädchen ist super, aber Schade, dass die Vareler das nicht so annehmen“, sagte sie angesichts der nur etwas über 100 Besucher an jedem Abend.