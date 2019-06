Varel Andächtige Atmosphäre mit ergreifender Musik: In der St.-Bonifatius-Kirche hatte der „Young Voices Chor“ am Freitagabend zu einem Nachtkonzert bei Kerzenschein eingeladen. Pfarrer Manfred Janssen sagte anfangs: „Anderen geben, was wir können – dieser Spruch trifft heute auf diese jungen Leute zu.“

Und schon erklangen vom auf der Empore stehenden Chor Lieder von Johann Sebastian Bach durch das von zahlreichen Kerzen erhellte Gotteshaus. Die Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 14 und 21 Jahren vom Jugendchor des Oldenburgischen Staatstheaters nahmen die Zuhörer mit facettenreichen Gesängen mit auf eine Reise durch das Kirchenjahr. Neben Glanzlichtern der Choral-Geschichte erklangen auch selten zu hörende Lieder des großen Thomaskantors und Liebeslieder, die er für seine Ehefrauen schrieb. Für den zweiten Konzertteil stellten sich die Chormitglieder vor dem Altar auf und sangen neuzeitliche Lieder aus aktuellen Hitparaden, märchenhaftes aus Musiktheaterstücken wie Aladin oder Arielle und passend zum Auftritt in der Kirche erklang auch ein stimmgewaltig vorgetragenes „Halleluja“. Die jungen Leute gaben den Besuchern den Klang ihrer Stimmen und wurden dafür mit viel Beifall belohnt.