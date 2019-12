Varel Das Schlager-Duo Judith und Mel ist am 22. Dezember wieder zum Weihnachtskonzert im Vareler Tivoli zu Gast. Mit dabei ist auch der Schlagersänger Sanny. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, Einlass wird ab 14 Uhr gewährt. Beim Konzert werden Kaffee und Kuchen gereicht.

Für Judith und Mel ist es eines der ersten Konzerte nach der krankheitsbedingten Zwangspause für Judith Jersey. Die Oldenburger Sängerin erlitt im September nach Auftritten an der Ostsee einen Stressinfarkt – einen durch Stress verursachten Herzinfarkt. Sie kam ins Krankenhaus, wurde für zwei Wochen in ein künstliches Koma versetzt, und musste beatmet werden. Lange Zeit war nicht abzusehen, ob es für die 67-Jährige überhaupt ein Comeback auf der Bühne geben werde.

Jetzt sei sie aber wieder bereit für neue Konzerte. „Zwei Wochen Koma lassen sich nicht einfach so wegwischen, aber ich bin wieder fit für die Bühne“, sagte Judith Jersey beim Gespräch in der Redaktion des „Gemeinnützigen“. „Die Fans müssen nichts vermissen. In Varel bin ich wieder ganz die Alte.“

Derzeit, sagte ihr Mann Mel Jersey, sei sie wieder bei etwa 80 Prozent. Dass sie bereit für Auftritte ist, war bereits am vergangenen Wochenende beim SWR zu sehen. Dort waren Judith und Mel in einer Weihnachtssendung mit Andy Borg zu sehen. Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits Ende November statt.

Beim Weihnachtskonzert im Vareler Tivoli soll es gewohnt gemütlich zugehen, denn: „Weihnachten ist Gemütlichkeit“, wie Mel Jersey sagt. Die Besucher erwarte ein Programm mit den schönsten Weihnachtsliedern. „Die CD mit unseren Weihnachtsliedern ist die schönste, die wir in 30 Jahren produziert haben“, ist sich Mel Jersey sicher. Besonders beim Lied „Weihnachten kommen die Kinder nach Haus“, werde es wieder emotional werden.