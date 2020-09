Konzert in der Vareler Schlosskirche

Varel Mit den berühmten Goldberg-Variationen von Bach für zwei Gamben sind am Sonntag, 13. September, Silke Strauf und Claas Harders in der Vareler Schlosskirche zu Gast. „Durch ihre Fähigkeit zur melodiösen Gestaltung einzelner Stimmen erscheint der Zyklus in einem neuen Licht“, heißt es in der Ankündigung. Die Gambe wurde von Bach immer wieder solistisch verwendet. Das Konzert mit Strauf und Harders beginnt um 18 Uhr, Karten für 10 Euro gibt es an der Abendkasse. Beim Ein- und Ausgang ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske und Handhygiene erforderlich.