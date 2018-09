Varel Zauberer in der Schlossstraße, rasanter Fahrspaß auf dem Schlossplatz und Party in der Drostenstraße – für jedes Alter wurde etwas geboten auf dem Vareler Kramermarkt. In diesem Jahr war er mit dem neuen Motto „Familienmarkt“ an den Start gegangen.

„Das Konzept ist aufgegangen“, freut sich Jens Reimnitz, der erstmals den Kramermarkt unter Federführung der städtischen Wirtschaftsförderung organisiert hat. So feierten am Freitag und Samstag viele Vareler in der Drostenstraße. Es sei aber noch ausbaufähig, so Reimnitz: „Es muss sich noch rumsprechen, dass wir dort zum Kramermarkt ein stadtfestähnliches Ambiente schaffen.“

Auch am Nachmittag wurde im Zelt einiges geboten: Proppevoll war es, als die Tanzschule Let’s dance dort auftrat, und auch die Trommelgruppe der Werkstatt Jeringhave begeisterte das Publikum.

Viel Lob gab es auch für die neue Bebauung des Schlossplatzes: Neben einem Autoscooter gab es ein Pferde- und ein Kettenkarussell. Auch eine Achterbahn hatte sich für den Kramermarkt beworben. „Dafür haben wir leider keinen Platz“, sagte Reimnitz. „Aber was nicht ist, kann ja noch werden“, sagte er und überlegt, im nächsten Jahr vielleicht den Marktplatz einzubeziehen für ein größeres Fahrgeschäft.

