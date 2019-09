Varel „Das ist bei mir schon Tradition: polieren, volltanken und ab zur Parade“, sagte Reinhold Schneider am Samstag. Mit seinem Mercedes 123 CE aus dem Baujahr 1083 war er einer der 35 Teilnehmer der Oldtimer-Parade, die den Vareler Kramermarkt jedes Jahr bereichert.

Über drei Kilometer fuhren die historischen Fahrzeugen durch die Stadt und dann zur Schlosskirche, wo die Kramermarkt-Besucher die Fahrzeuge anschauen konnten. Unterwegs reihten sich Musikzüge in die Schlange und übertönten mit ihren Klängen das Geknatter der Motoren.

Neben den Mitgliedern der Oldtimer-Interessengemeinschaft Varel nahmen auch Gastfahrer an der von Polizei und Feuerwehr begleiteten Parade teil. Mit seinem dunkelblauen BMW 501 aus dem Baujahr 1954 war Ulrich Indefrey aus Neuenburg dabei. „Der Wagen hat schon viel von Europa gesehen, ist aber auch immer wieder gern in Varel dabei“, scherzte der Oldtimerfreund, der demnächst den Motor seines Schätzchens austauschen will, „damit ich auch nächstes Jahr dabei sein kann“.

Bernd Dohle aus Bockhorn freute sich über das wunderschöne Wetter. „Da hole ich meinen Chrysler New Yorker mit dem Baujahr 76 gerne raus“, sagte er. Nur auf zwei, aber auch sehr alten Rädern war Peter Zielasko unterwegs mit einem 1938 gebauten Fahrrad der Marke „Urania“. „Es ist alles schon mal dagewesen“, sagte er und wies auf das schon damals vorgeschriebene Standlicht hin, „außerdem musste eine Reservebirne mitgeführt werden“.

So gab es für die Beobachter am Straßenrand und auf dem Schlossplatz nicht nur schönes Altes zu sehen, sondern auch Interessantes zu erfahren.