Varel An der Vareler Schleuse hat am Freitag der nächste Bauabschnitt begonnen. Mit einem riesigen Spezialkran wurden zunächst die beiden äußeren Fluttore wieder eingesetzt. Später hingen die jeweils 26 Tonnen schweren inneren Fluttore am Haken.

An den Toren, die neben der Schleuse abgelegt wurden, werden nun wie beim ersten Paar unter anderem die Dichtungen repariert sowie die so genannten Stemmknaggen, erläuterte Rainer Rädicker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Vareler Hafen. Diese Metallstempel, die die Tore wasserdicht verschließen, haben sich durch den permanenten Wasserdruck, der auf die Stahltore einwirkt, sowie das Öffnen und Schließen im laufenden Betrieb abgenutzt. Während der ersten Trockenlegungsphase werden zudem die Spurlager erneuert. Das Tor bewegt sich mit einer Pfanne auf einem Kugelgelenk im Schleusenboden. Auch dieses Lager verschleißt mit der Zeit.

Danach wird der Revisionsverschluss, eine Sperre, die die Schleuse von außen trockenlegt, herausgenommen, so dass der Schiffsverkehr wieder möglich ist. Das solle laut Plan am 26. August der Fall sein. Wenn die inneren Fluttorpaare repariert sind, muss dieser künstliche Damm indes nicht wieder eingebaut werden, so Rainer Rädicker weiter.

Video

