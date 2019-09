Varel Die Musical-AG der Oberschule Varel präsentiert ihr neues Stück mit dem Titel „Nachricht von Kim“ am Freitag, 20. September, um 18 Uhr im Forum der Oberschule. Es handelt sich um ein selbsterdachtes Stück für Jugendliche ab zwölf Jahren.

In dem Theaterstück geht es um Kim, die sich das Leben genommen hat. Keiner weiß, warum und Hilflosigkeit, Ratlosigkeit sowie Trauer macht sich breit.

Doch Kim geistert noch herum, möchte etwas klären, nicht umsonst von der Welt gehen. Geschickt lässt sie ihre beste Freundin Mia das Tagebuch finden. Mia beginnt zu lesen und versteht nach und nach die Gründe ihrer Tat. Doch dann stockt ihr der Atem.

Elke Theesfeld und Ulf Kempa leiten die Theatergruppe und möchten mit dem Stück ein wichtiges Thema ansprechen: „Viele Jugendliche denken irgendwann einmal an Suizid. Zu viele Emotionen, zu viele Rückschläge, neue Eindrücke, neue Gedanken, neue Ansichten, Liebe und Enttäuschungen in der pubertären Phase machen ein Weiterleben manchmal nicht leicht“, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Stück möchten sie Hilfestellung geben bei der Frage, was getan werden muss, damit es nicht passiert.