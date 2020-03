„leevde, Lust Un Lockenwickler“ In Varel: 90 Kilo mehr in 30 Minuten

Termine und Karten

Zehnmal hebt sich der Vorhang für „Leevde, Lust und Lockenwickler“. Die Freitagsvorstellungen finden statt am 13., 20. und 27. März sowie am 3. April um 20 Uhr. An den Sonntagen, 15. und 29. März, öffnet sich der Vorhang um 15.30 Uhr, an den Sonntagen, 22. und 29. März sowie am 3. April, um 20 Uhr. Eine Dienstagsvorstellung findet statt am 24. März, 20 Uhr.

Karten gibt es bei Brillen Wandke an der Obernstraße in Varel und im Reisebüro Brumund an der Grabsteder Straße in Bockhorn, bei Nordwest-Ticket unter Tel. 0421/36 36 36 oder im Internet unter www.nordwest-ticket.de. Die Theaterkasse öffnet jeweils ab 30 Minuten vor Aufführungsbeginn.