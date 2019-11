Varel In ein Lichtermeer verwandelt sich Varels Innenstadt am Freitag, wenn die Werbegemeinschaft zur herbstlichen Lichter- und Einkaufsnacht einlädt. So genannte Floorspots, Lichtstrahler, die auf dem Boden stehen, beleuchten viele Gebäude und Bäume von unten.

„Damit der Kunde möglichst lange in den Genuss dieser Lichtkunst kommt, endet diese Aktion erst um 22 Uhr“, kündigt Jens Redeker, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft, an. Viele Geschäfte haben am Freitagabend bis 22 Uhr geöffnet, einige haben Aktionen für die Besucher geplant.

Auf drei Bühnen spielt die Musik bei der Vareler Lichternacht. Auf der Bühne an der Drostenstraße tritt von 18.30 bis 22 Uhr die Band „3tone“ auf. Das Akustiktrio spielt Lieder der 50er- bis 90er-Jahre. Das „Kleine Weinhaus“ bietet dazu in seinem Innenhof Weine und auch andere Getränke an.

Die Band „Big Easy“ spielt von 18 bis 22 Uhr auf der Bühne an der Schlossstraße. Big Easy aus Jever interpretieren ihre Lieblingslieder aus mehr als 40 Jahren Rock- und Popgeschichte mit Piano, Gitarre und Stimmen. Die Fleischerei Neumann versorgt die Zuhörer mit Essen, Getränke kommen von der Familie Düsberg.

Das Duo „Blue Tales“ steht an der Obernstraße, gegenüber von der Vareler Scheune, auf der Bühne und spielt von 18 bis 22 Uhr. Die beiden Musiker singen und spielen Oldies, Songs von Bruce Springsteen und eigene Songs ohne technische Hilfsmittel. Der Piaggio vom „Genuss am Meer“ serviert dazu Weine und andere Getränke.

Anja Zervoß zeigt im Schaufenster des Modehauses Schnittger eine Fotoshow mit Fotos aus Varel und Umgebung.

Am Freitagabend um 17 Uhr startet der Verkauf des Lions-Kalenders. Vor dem Geschäft von Brillen Wandke an der Obernstraße verkaufen Mitglieder der Lions-Organisation den beliebten Adventskalender.