Markt auf Vareler Schlossplatz

Varel An diesem Sonntag hätte Varel ganz im Zeichen des Kürbisses gestanden. Wegen der Corona-Krise müssen die Vareler und ihre Gäste auf das Kürbisfest verzichten, aber das Stadtmarketing hat sich einen Alternative überlegt: Ein Kunsthandwerkermarkt findet am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 17 Uhr auf dem Schlossplatz statt.

Dieser Spezialmarkt bietet traditionelles Kunsthandwerk wie floristische Herbstkreationen und Gartendekorationen, aber auch Wärmendes wie Mützen, Handschuhe, Schals und Decken sowie Schmuck, selbstgenähte Taschen und Rucksäcke, Holz- und Betonarbeiten.

Der Eintritt beträgt drei Euro und kann beim Einkauf an den Ständen teilweise wieder eingelöst werden. Kinder in Begleitung eines Erwachsenen zahlen keinen Eintritt.

Die Happy German Bagpipers sorgen für Musik auf dem Kunsthandwerkermarkt. Parallel zum Kunsthandwerker-Markt öffnen in Varel die Geschäfte und laden zum gemütlichen Bummel am verkaufsoffenen Sonntag ein. Das Parken ist am Wochenende kostenlos.