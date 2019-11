Varel Als Johann Sebastian Bach zwischen 1733 und 1738 die als „Ordinarium“ bekannten fünf Hauptteile des katholischen Hochamts vertonte, fand das in dessen protestantischem Umfeld kaum Beachtung. Erst gut 100 Jahre später fand die erste Gesamtaufführung seiner auch als „Hohe Messe“ bezeichneten h-Moll Messe statt.

Heute ist dieses einmalige und grandiose Werk ein kompositorischer Meilenstein in der Musikgeschichte, eigentlich sogar eines der bedeutendsten Werke dieser Gattung überhaupt. Die Kantorei an der Schlosskirche unter der umsichtigen Leitung von Thomas Meyer-Bauer hatte die Herausforderung angenommen und das über zwei Stunden dauernde Monumentalwerk am Sonntagabend zur Aufführung gebracht.

Der Chor mußte sich beim majestätischen „Kyrie“ noch etwas freisingen, bevor sich beim lebhaften „Gloria“ die Stimmen glanzvoll entfalten konnten, unterstützt von den festlich aufspielenden Blechbläsern und der Pauke. Besonders eindrucksvoll gelang der Kantorei das mit Leichtigkeit und Schwung dargebotene sechsstimmige „Sanctus“.

Mit dem Elbipolis Barockorchester aus Hamburg, das schon häufiger in der Vareler Schlosskirche zu hören war, stand ein absolut zuverlässiges Ensemble zur Verfügung, welches die speziellen barocken Spieltechniken genaustens verinnerlicht hatte.

Geschmeidige Tongebung, rhythmische Präzision und eine ansprechende Klangfarbenvielfalt waren durch das Orchester eindrucksvoll zu erleben. Vier stimmlich ausgeglichene Solisten traten immer wieder in einen Dialog zur Oboe, Flöte oder Solovioline.

Sopranistin Miriam Feuersinger und Mezzosopranistin Marie Henriette Reinhold sangen mit sich gegenseitig umspielenden Stimmen vom heilbringenden Gottessohn, Tenor Colin Balzer beim „Benedictus“ ebenfalls, rhythmisch bewegt im Dialog mit der den Gesang kunstvoll ergänzenden Violine. Dem hervorragend gestaltenden Bass Julian Popken gelangen seine beiden Arien ausgezeichnet.

Der protestantische Komponist Bach zeigte sich mit einem Augenzwinkern, wenn er beim Wort „catholicam“ zunächst mit der Oboe d’amore das Wort wie ein Lachen musikalisch imitierte und den Solobass anschließend mit virtuosen Koloraturen auf eine melodisch verschlungene Reise schickte. Auch als Quartett traten die Solisten mit einem homogenen Klang in Erscheinung.

Ein emotionaler Höhepunkt des Werkes war der vierstimmige Gesang von der Menschwerdung Christi und seiner Kreuzigung. Dieses „Crucifixus“ hatte Bach tonmalerisch so ausgedeutet, dass die stark akzentuierenden Streicher wie Hammerschläge wirkten und der gleichbleibende absteigende Bass (Basso ostinato) die Grablegung andeutete.

Lang anhaltender, verdienter Applaus für alle nach einer sehr gehaltvollen Aufführung.