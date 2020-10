Musik: Mit exklusiven Konzert aus der Krise

Varel Die Corona-Zeiten ist für Kulturschaffende eine ganz besondere Herausforderung. Wegen der strengen Hygiene-Vorschriften finden kaum Veranstaltungen statt. Und wenn doch Live-Konzerte geboten werden dürfen, finden sie vor kleinem Publikum statt. Veranstalter Werner Specht unterstützt die Musiker, denen in diesem Jahr reihenweise Aufträge weggebrochen sind.

Er verpflichtete den Singer und Songwriter Normal Keil („Wir lieben das Leben“) für ein Konzert an diesem Samstag, 10. Oktober, in der Gaststätte Scheune an der Obernstraße in Varel. Karten gibt es dort noch im Vorverkauf. Wie viele Gäste dabei sein können, stehe noch nicht fest. „Wir warten noch auf die Vorgabe des Ordnungsamtes“, sagt Werner Specht. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Drei-Gänge-Menü, um 21 Uhr beginnt das Konzert.

Wie groß das Publikum ist, vor dem er spielt, sei für Norman Keil nicht entscheidend. „Im Grunde will ich nur meine Geschichten erzählen“, sagt der 36-Jährige aus Gießen: „Dabei ist es mir egal, ob ich vor 10 oder vor 10 000 Leuten spiele. Die große Kunst sei, das Publikum abzuholen und mit auf eine Reise zu nehmen.

Statt verkitschte Deutsch-Prosa liefert Keil authentische, eindringliche und vor allem fast schmerzhaft ehrliche Klartexte mit deutlich spürbarem Hang zu Details. „Diese Songs reflektieren das, was ich bin. Was mich aus Künstler und als Mensch ausmacht“, sagt Keil über seine Musik.