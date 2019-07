Varel Auch bei der mittlerweile zehnten Ausgabe des Oldtimertreffens am Vareler Hafen war der Ansturm groß: 650 Plaketten hatte die Oldtimer-Interessengemeinschaft Varel für die Teilnehmer besorgt, kurz nach Mittag waren schon fast alle vergriffen. Im vergangenen Jahr reichten 600 Plaketten auch schon nicht aus. „Für 2020 müssen wir wohl noch mehr bestellen“, schlussfolgerte Wilhelm Papen von der Interessengemeinschaft.

An beiden Seiten des Hafenbeckens sammelten sich wieder hunderte historische Fahrzeuge – Autos, Motorräder, Lastwagen und Traktoren. Die Platzprobleme aus den vergangenen Jahren konnten etwas entschärft werden, da zum Teil Parkplätze von Firmen in der Nähe mitgenutzt werden konnten. So wurde die Ausstellungsfläche bis über den historischen Hafenkran hinaus auf den Mitarbeiterplatz von Deharde ausgedehnt. „Das war wieder ein sehr erfolgreiches Wochenende für uns“, sagte Papen.

Aber es gab eine kleine Panne: Der Hansa, mit dem jedes Jahr die Mühlenkönigin oder die Mühlenprinzessin über das Gelände gefahren werden, streikte. Offenbar gab es Probleme mit Anlasser und Zündung. „Wir könnten ihn mit Gewalt zum Laufen bringen, aber wir wollen ja nichts kaputt machen“, erklärte Papen. Stattdessen sprang er kurzerhand mit seinem Ford Modell T ein, das bereits mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat.

Keine Probleme mit dem Anlasser, sondern eher mit der Parkplatzsuche hatte dagegen Henning Fehland aus Rastede. Der 45-Jährige kam mit einem amerikanischen Polizeiauto an den Vareler Hafen. Auf dem engen Gelände war es gar nicht so einfach einen geeigneten Platz für den ausladenden amerikanischen Schlitten aus dem Jahr 1989 zu finden.

„Das war immer ein Jugendtraum von mir – wahrscheinlich wegen der ganzen Filme damals“, sagt er. Vor zehn Jahren dann hat er den Wagen bei Ebay gefunden und sofort zugeschlagen.

Der Chevrolet Caprice Classic ist aber nicht etwa auf Polizeiauto gemacht, sondern war wirklich bei der California Highway Patrol im Dienst. Nach Fehlands Recherchen diente das Auto der Ausbildung in Sacramento. „Damit haben die Polizisten an der Polizeischule Verfolgungsjagden geübt“, sagt Fehland. Damit die Polizisten den Langfingern etwas überlegen waren, hatte die Polizeiausführung etwas mehr Power als die zivile Variante.

Alles an dem Fahrzeug ist noch original, was so einige Gimmicks mit sich bringt: Die Sirene funktioniert noch, es gibt eine Leselampe im Auto, ein rotes Stopplicht, um andere Verkehrsteilnehmer anzuhalten, einen Suchscheinwerfer und ein Gerät, mit dem man die Geschwindigkeit entgegenkommender Fahrzeuge messen kann. „Ich hab’ mich früher immer gefragt, woher die Cops im Film wussten, dass ein Auto viel zu schnell war. Jetzt weiß ich es“, sagt Henning Fehland.