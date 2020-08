Ortsgeschichte: Zu Besuch in der alten Schule

Varel Am Wochenende besuchte Trude Hohmann ihr altes Elternhaus, in dem sie seit ihrem Auszug im Jahre 1954 nicht mehr war. Die 85-Jährige lebt heute in einer Seniorenresidenz in Neumünster und bekam die Reise von ihren Kindern Kerstin und Tobias geschenkt. Denn die lebenslustige Dame hatte immer durch Verwandte und Freunde Bezug zu Varel und bekam Zeitungsberichte zum Geschehen rund um das Elternhaus geschickt.

Als Tochter eines Lehrers wohnte sie in der Lehrerwohnung der ehemaligen Schule in der Seilerstraße, erfuhr später von der Nutzung als Musikschule und schließlich auch vom Umbau zum Mehrgenerationenhaus „Rosenhaus“. Alles hat sie fein säuberlich in einer Mappe dokumentiert.

Ehe sie mit ihren Kindern am Samstag zu Gast im Rosenhaus war, besuchte sie ihre Eltern und den Bruder auf dem Friedhof, war bei einer Schulkameradin in Büppel und an der Küste in Dangast.

Im Rosenhaus war inzwischen die Kaffeetafel gedeckt worden und Stefanie Towarnicki vom Rosenhaus begrüßte die Gäste. Als große Überraschung für Trude Hohmann wartete auch ihr Schulfreund Alfons Zimbal auf sie. So gab es jede Menge aus früheren Zeiten zu erzählen und zu gucken, denn die sammelfreudige Trude Hohmann hatte viele Fotos im Gepäck.

Und für die Gastgeber vom Vorstand des Mehrgenerationenhauses packte sie ein selbstgebasteltes Modell des Hauses sowie des Baumes im Garten, den es schon zu ihren Zeiten gab, aus. „Es ist ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein, auch wenn ich das Haus gar nicht mehr wiedererkenne“, sagte die Seniorin bei ihrem Besuch.